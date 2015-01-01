Казань готовится принимать саммит БРИКС: как идет подготовка

Казань готова к проведению саммита БРИКС. В столицу Татарстана прибывают международные делегации самого высокого уровня. После рекордного расширения впервые участие в форуме примут новые члены объединения. А также лидеры около трёх десятков государств.

Название "Казань" или "Казан" в переводе с татарского означает "котел". По преданию, древние булгары основали город в том месте, где во вкопанном в землю котле без огня вдруг закипела вода. В форме огромного котла выполнена одна из достопримечательностей столицы Татарстана - Дворец семьи. Семейные ценности очень важны для татар. В России сейчас проходит год семьи. А в ближайшие дни Казань будет принимать большую и дружную семью стран-участников БРИКС.

В этом году и именно во время председательства России эта семья стала в два раза больше. К пяти членам объединения присоединились Египет, Иран, Объединенные арабские эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. В Казани они будут впервые участвовать в форуме. Наблюдатели уже задаются вопросом, а не потребуется ли расширить аббревиатуру БРИКС или вовсе придумать новое название.

"Это название, несмотря на то, что теперь членов не пять и десять, было решено сохранить, это понятно, поскольку идти по буквам и пытаться вместить в название наименования 10 стран - это уже будет не аббревиатура, а какая-то абракадабра", - возражает Юрий Ушаков, помощник президента.

Для России БРИКС - один из важнейших внешнеполитических приоритетов. В последний раз наша страна принимала саммит объединения в 2015 году в Уфе и тогда логотип форума был составлен из кирпичей. Именно так, по кирпичику, организация все годы своего существования строила и продолжает строить свой мост к справедливому и равноправному миру. Ведь сегодня БРИКС - это треть земной суши, почти половина населения планеты, более сорока процентов добычи нефти и четверть мирового экспорта товаров.

Всего в рамках председательства России и организации уже проведено более 200 мероприятий из 250 запланированных на этот год. Среди них - спортивные игры БРИКС, форум женского предпринимательства и форум моды, слет туристов и кинофестиваль. Свои встречи провели главы МИДов, генеральные прокуроры, председатели верховных судов, парламентарии и министры экономики. И такая активная работа вызывает самый оживленный интерес у десятков стран. Заявки на присоединение к организации в той или иной форме подали еще 34 государства. Только в октябре - Куба и Сирия. В БРИКС заявляют: двери открыты для всех, но на начальном этапе наилучшим будет статус партнера.