На Украине заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры в Сумской области. Кроме того, как сообщают местные СМИ, этой ночью взрывы прогремели в Кривом Роге, Киеве, Житомире, Черкасской и Черниговской областях.

ВСУ утром вновь атаковали Белгородскую область. В селе Новая Таволжанка ранены трое мирных жителей.

В зоне спецоперации, на Южно-Донецком направлении, по позициям противника отработали морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Расчёты РСЗО "Ураган" нанесли точечные удары по тыловым районам неприятеля. На Авдеевском направлении бойцы Центральной группировки войск при помощи "Солнцепёков" уничтожили опорный пункт ВСУ, который располагался на пути движения наших мотострелков.

Расчёты самоходных гаубиц "Мста-С" Западной группировки разгромили вражескую бронетехнику и укрытия в лесополосе. Замаскированные цели обнаружили при помощи беспилотников.

В Курском приграничье наши лётчики сорвали ротацию подразделений ВСУ. Вертолёт Ка-52м произвёл пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожил бронетехнику и личный состав противника. После удара экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте.