Выборы в США: Трамп поработал в "Макдоналдсе", а Харрис сходила в церковь

На Украину с необъявленным визитом сегодня прибыл глава Пентагона. Правда, как сообщает американская пресса, Ллойд Остин в Киеве с пустыми руками. На этот раз заверения в поддержке Вашингтона не будут подкреплены новыми поставками военной и финансовой помощи. Главная тема повестки дня в США - предстоящие выборы.

Чем ближе к выборам, тем ярче кампания у республиканцев. Богатейший человек планеты Илон Маск на разогреве у Трампа, а сам кандидат пробует себя в роли повара ресторана быстрого питания. И это еще одна шпилька в адрес соперницы. Камала Харрис, пытаясь быть ближе к американскому народу, утверждала, что студенткой подрабатывала в этой сети.

"Она рассказывала, как здесь было невыносимо жарко, как тяжело. Она никогда не работала тут. И "Макдоналдс" только что снова это подтвердил. Она - лживая Камала", - заявил Трамп.

В это самое время Камала Харрис была в баптистской церкви. Нет, не отмаливала грехи. Скорее, совершала новые. Притворялась сочувствующей погибшим во время обрушения паромного причала у побережья Джорджии. При этом истерично смеялась.

Накануне Камала Харррис отпраздновала 60-летний юбилей. Крайне неприятный подарок преподнесло агентство The Hill, которое определяет рейтинг кандидатов по всей стране. Трампу удалось переломить ход кампании. Он пошел на обгон.

"Трамп впервые обогнал вице-президента Харрис. Сейчас его шансы выиграть выборы - 52%. У Харрис - 42%. В конце августа вероятность победы кандидата от демократов оценивалась в 54-56 %. А в начале октября шансы стали примерно равны", - пишет издание.

В попытке заработать предвыборные очки для кандидата от демократов, вашингтонский истеблишмент выдает крайне противоречивые и сумбурные идеи. Так, Байден одной рукой вооружает Тайвань и Украину. Другую якобы протягивает Северной Корее, Китаю и России для переговоров о сокращении ядерного оружия. Причем, о разоружении безо всяких условий.

"Это желание заработать предвыборные очки для кандидата от Демократической партии. Это все от лукавого. Что значит "без предварительных условий"? Это означает, что американцы оставляют за собой право в своих доктринальных документах объявлять нас врагом, официально заявлять, что их цель – нанесение России "стратегического поражения" на поле боя", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Предложение разоружиться от американцев звучит аккурат на фоне ядерного ультиматума, который Зеленский предъявил западу во время блиц-тура по Европе. И ведь никто заигравшегося актера не одернул. Сегодня в Киев с необъявленным визитом прибыл глава Пентагона. Не исключено: для того, чтобы в приватной беседе приструнить зарвавшегося подопечного. Уже объявлено: Ллод Остин приехал без подарков, то есть без очередного пакета военной помощи. Но со словами о поддержке.