Майя Санду нашла виноватых в провале на выборах

В Молдавии подводят итоги большой избирательной кампании. Жители страны в воскресенье голосовали за нового президента, но ни один из кандидатов не преодолел необходимый барьер и предстоит второй тур. Но гораздо больше споров и эмоций - по результатам референдума о вступлении страны в Евросоюз.

"Вы видите грустные лица присутствующих в зале... Майя Санду на экстренной встрече. Вероятно, там поражены этими выборами".

И это самое мягкое, что можно сказать. Ночной подсчет голосов заставил правящую коалицию действовать по ситуации. Брифинг Майя Санду переносила трижды.

"Преступные группировки, работающие совместно с иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали страну десятками миллионов евро, ложью и пропагандой", - заявила она.

Верный путь – в своем провале вини Москву. Все это западная методичка. Санду заявила, что власти примут решение о дальнейших действиях после оглашения окончательных итогов выборов и референдума о европейской интеграции. После обработки 90 процентов голосов оказалось, что 53 процента молдаван выступают против. В этот момент провластные каналы уже вовсю обсуждали, как добиться отмены таких результатов. А расстроенные активисты команды Санду предлагали расправиться с неблагодарными избирателями, не желающими вступать в Евросоюз.

"Эти люди ездят в Евросоюз, но голосуют против интеграции... Я бы забрала у них теперь паспорта", - заявила Николета Федорова, член движения "Граждане за Европу".

Уже поздно ночью ситуация с разрывом голосов резко изменилась. Начали приходить цифры из Кишинева и с зарубежных участков. И к утру количество тех, кто "ЗА" и тех, кто "ПРОТИВ" почти сравнялось. Наверное, потому что сначала избирательные участки в странах ЕС выглядели так, а вот уже избирателей подвозят автобусы. В Молдавии в нарушение правил агитации на пунктах голосования развешены флаги Евросоюза. Молдавскому премьеру вообще выдали сразу два бюллетеня для участия в референдуме.

В Москве, где более полумиллиона граждан Молдавии, было открыто всего два избирательных участка. Их работу продлили на два часа. Люди не расходились до поздней ночи, но далеко не все успели проголосовать.

60 процентов избирателей из Приднестровья не хотят вступать в ЕС. Еще более показательны результаты и в Гагаузии – там "НЕТ" говорят 95 процентов жителей. Лидера оппозиционной партии "Победа" Илана Шора к выборам не допустили. Но эти результаты выборов он все равно считает своим успехом.

"6 месяцев назад я обещал баттл, баттл по референдуму. На референдуме ты никого не могла снять, но, тем не менее, ты запугивала, зашугала всех: арестами, обысками... Но сегодня я тебя поздравляю - баттл по референдуму ты проиграла. Молдова проголосовала против!" – заявил Шор.

Впрочем, голосование не является обязательным для вступления Молдовы в ЕС. Для правящей партии это, скорей, имиджевый момент. Ведь, если люди не хотят евроинтеграции – это означает разгром политики Майи Санду и ее прозападного курса. Параллельно с референдумом в Молдавии проходили и выборы президента. Ни один из кандидатов не смог перешагнуть необходимый барьер. Несмотря на лидирующую позицию действующего главы, она набрала чуть больше 40 процентов. Александр Стояногло, который, хоть и оглядывается на Европу, но выступает за нормализацию отношений и с Россией, набрал чуть больше 26 процентов. В стране готовятся ко второму туру.