Поплавская о скандале вокруг Успенской и ее дочери: "Лучше бы Люба купила козу!"

В начале октября Любовь Успенская объявила о пропаже своей единственной дочери Татьяны Плаксиной. Певица беспокоилась, что ее могли выкрасть, накачать наркотиками и заставить записать компрометирующее артистку видео. Однако вскоре стало известно, что Плаксина нашлась. Якобы наследница Успенской была в Израиле. Зачем она туда отправилась и что там делала, до сих пор неизвестно.

Однако на днях действительно вышло интервью Плаксиной, в котором та обвиняла мать в давлении, критике и жаловалась, что та контролирует каждый ее шаг и не дает жить самостоятельно. Кроме того, Татьяна рассказала чудовищную историю, будто несколько лет назад, когда она проходила реабилитацию в клинике, ее изнасиловал медбрат. Якобы Успенской это стало известно, однако певица не предприняла никаких действий.

Сама артистка не прокомментировала резонансное интервью. Зато за нее высказалась адвокат. По словам Елены Сениной, если ситуация имела место быть, следовало не давать интервью журналистам, а обращаться в полицию.

В Сети говорят, что Татьяна Плаксина, у которой несколько лет назад были серьезные проблемы с наркотиками, "сорвалась". Предполагают, что мать могла ограничить наследницу в средствах, и та решилась на отчаянный шаг - обратилась к СМИ, дав скандальное интервью.

Меж тем не смогла пройти мимо шумихи актриса Яна Поплавская. Она высказала мнение, что Любови Успенской давно пора отпустить дочь. Она вообще не поверила в исчезновение Плаксиной, назвав это "низкосортным пиаром".

"Уж лучше бы Люба Успенская купила козу!.. Оставить Татьяну Плаксину в покое, ну сколько ей уже лет - это взрослый самостоятельный человек, к которому благодаря Любе и желтым СМИ приклеилось клеймо юродивой наркоманки. А она не сможет подняться, постоянно находясь под этим давлением... Любе - петь, Татьяне жить своей жизнью. Хватит этого дешевого цирка", - прокомментировала Поплавская в своем телеграм-канале.