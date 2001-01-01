Скончался партнер Ренаты Литвиновой по фильмам

Скончался советский и украинский актер Николай Седнев. Ему было 72 года.

О смерти Седнева сообщил режиссер Одесской киностудии Леонид Павловский. Актер скончался еще 17 октября, но стало известно об этом только сейчас.

"Яркий, самобытный, неравнодушный. Светлая память!" — написал Павловский на своей странице в соцсетях.

Николай Седнев родился в 1951 году. В кино и сериалах снимался с конца 1990-х снимался в кино и сериалах. Известность ему принесли съемки в картинах "Одесса-мама", "Нюхач", "Письмо в Америку". В 2001 году Седнев сыграл в фильме Киры Муратовой "Второстепенные люди".

Через три года режиссер сняла его в роли следователя в картине "Настройщик". Партером Седнева была актриса Рената Литвинова. Позднее они вместе снялись еще в нескольких фильмах, в том числе "Два в одном" и "Мелодия для шарманки".