Принадлежность новых российских регионов не является предметом обсуждения или торгов, обсуждать ее с Украиной наша страна не собирается. Такое заявление в понедельник, 21 октября, сделал директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

Дипломат напомнил, что проживающие в этих регионах люди сделали свой выбор на референдуме и навсегда вернулись в состав России.

Полищук также отметил, что основой мирных переговоров об урегулировании украинского кризиса должна стать задача устранения его первопричин. К ним относятся расширение НАТО, нарушение Западом принципа неделимости безопасности, попрание Киевом прав и свобод человека, цитирует представителя МИД России РИА Новости.

Уже два года прошло с тех пор, как жители Донбасса и Новороссии на референдумах проголосовали за вхождение в состав России. За это время ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области сильно изменились — они постепенно подтягиваются до российских стандартов жизни, а помогает им в этом вся страна.

В поздравлении с двухлетней годовщиной вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации глава государства Владимир Путин напомнил, что специальная военная операция носит оправданный освободительный характер.