Паспорт спас жизнь российскому бойцу на спецоперации

Участник специальной военной операции из Перми чудом спасся от гибели благодаря паспорту гражданина Российской Федерации. Документ задержал осколок вражеского боеприпаса.

Как рассказал KP.ru 50-летний Вячеслав, который проходит военную службу по контракту водителем, 3 октября он перевозил троих бойцов, когда заметил три дрона-камикадзе. По ним открыли огонь, два удалось уничтожить, но один угодил в салон. Находившиеся в машине бойцы получили ранения, водитель оказал им первую медицинскую помощь и сумел доставить до базы, где передал пострадавших медикам.

Вскоре после этого Вячеслав нашел в своем паспорте осколок — он прошел через подсумок, прожег военный билет и кошелек, пробил обложку, корку и три страницы паспорта, остановившись на странице с фотографией.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что мужество и героизм в крови у нашего народа, в этом — залог грядущей победы в СВО. Бойцы специальной операции достойны памяти своих предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, заявил глава государства.

Владимир Путин также отмечал, что победить Россию на поле боя невозможно, российские бойцы в ходе спецоперации сражаются за свои территории. При этом "нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для всех участников этого непростого процесса".