Две девушки на каршеринге упали в Москву-реку

Две девушки пострадали при падении автомобиля каршеринга в Москву-реку.

Авария произошла около двух часов ночи 21 октября на набережной Тараса Шевченко. Находившаяся за рулем Chery 19-летняя водитель не справилась с управлением и наехала на бордюр. Машина пробила железный забор и упала в воду.

Водитель и 20-летняя девушка-пассажирка получили травмы различной степени тяжести, передает агентство "Москва". Их отвезли в больницу.

По факту аварии проводится проверка, сообщили в столичной Госавтоинспекции. Машину с помощью крана подняли на берег.

Как сообщает telegram-канал Baza, девушки впервые взяли каршеринг и пожаловались, на то, что в машине "что-то заедало".