Экс-солист группы "Белый орел" Александр Ягья об 11-летнем сыне: "Аутизм, ЗПР, задержка речи"

Бывший солист группы "Белый орел" Александр Ягья стал гостем нового выпуска ток-шоу "Звезды сошлись". Певец впервые рассказал о своем 11-летнем сыне Георгии, у которого особенности развития. Однако это стало понятно не сразу, а когда ему было два года. Потом, по словам артиста, ребенок перестал смотреть в глаза, "стал потерянным".

"Аутизм, ЗПР, задержка речи. Сложно с ложками, с вилками. Он любит есть руками. Но в принципе он держит ложку. Он вообще не разговаривает, к сожалению, у нас. Очень редко он может сказать какое-то слово", - сообщил Ягья.

Певец рассказал, что ребенок с понедельника по пятницу находится в специализированном учреждении, где его обучают общаться, читать и писать. По словам артиста, они сменили много школ и в борьбе с недугами хватались за любые варианты.

"Мы и к шаманам ездили, там били в бубен. Когда у тебя такой ребенок, ты веришь во все", - заключил певец.

Тем не менее у Георгия есть талант к музыке: он знает ноты, может сыграть гаммы, а еще успешно занимается плаванием. На городских соревнованиях Георгий уже дважды стал призером. Ягья признался, что они молятся, чтобы ребенок нашел свое призвание. "Это будет самое большое счастье для нас", - отметил артист.

Бывший солист группы "Белый орел" рассказал случай. Однажды ребенок пропал. Тогда они отдыхали на курорте и вдруг обнаружили, что Георгия нигде нет.

"Мы просыпаемся, а его нет. Мы по всему отелю искали, подошли, а он спокойно сидит около бассейна. Сидит и водичку прямо из бассейна пьет", - поведал Ягья.

Отметим, что у артиста, кроме Георгия, есть еще четверо детей.