Министр обороны США Ллойд Остин сегодня прибыл на Украину, чтобы встретиться с ее лидерами. Такое заявление в понедельник, 21 октября, обнародовало американское оборонное ведомство.

Пентагон подтвердил, что его шеф действительно приехал в Киев с необъявленным визитом, чтобы "вновь подчеркнуть помощь со стороны США". В частности, Остин вновь заявит о приверженности Вашингтона предоставлять Украине все необходимое для ведения боевых действий, сообщает РИА Новости.

Однако, как пишет The Wall Street Journal, в ходе этой поездки шеф Пентагона не объявит о новой военной помощи киевскому режиму и не даст разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Украине после выборов президента США может развиваться по одному из трех сценариев. Озвучил он лишь один из сценариев: дальнейшая поддержка Украины союзниками "с опасением некоторых рисков".

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркивал, что вовлечение НАТО в конфликт на Украине приведет к катастрофе — подобный сценарий требуется предотвратить.