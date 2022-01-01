Украина постоянно консультировалась с Соединенными Штатами во время переговоров с Россией в 2022 году. Об этом в понедельник, 21 октября, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров.

Как рассказал политик газете The Washington Post, в ходе российско-украинских переговоров в 2022 году "было несколько направлений", причем "мы всегда консультировались по каждому направлению" с американской стороной.

Умеров также подтвердил, что Соединенные Штаты всегда были осведомлены о контактах Киева с Москвой.

Ранее Умеров признал, что украинские власти действительно обсуждают с Соединенными Штатами снижение возраста мобилизации. При этом он заверил, что американские партнеры не давят на киевский режим, а всего лишь "хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25".