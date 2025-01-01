Производственный календарь: как россияне будут отдыхать в ноябре и начале 2025 года

Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной - с 28 октября по 2 ноября.

Это связано с тем, что выходная суббота, 2 ноября, была перенесена на вторник, 30 апреля, чтобы получились непрерывные первые майские выходные – с 28 апреля по 1 мая.

Рабочий день в субботу, 2 ноября, будет сокращенным. Затем россиян ждет двухдневный отдых в связи с Днем России - в воскресенье и понедельник 3 и 4 ноября соответственно. На работу нужно будет выходить во вторник, 5 ноября.

Новогодние праздники в этом году будут длинными – с 29 декабря (воскресенье) 2024 года по 8 января (среда) 2025 года включительно. Чтобы не выходить на работу в понедельник, 30 декабря, решено сделать рабочей субботу – 28 декабря. Таким образом, последняя неделя декабря будет шестидневной – с 23 по 28 числа включительно.

При этом суббота, 4 января, будет перенесена на 2 мая 2025 года (пятница), а 5 января (воскресенье) - на 31 декабря 2025 года (среда). Подобные переносы дней отдыха позволяют продлевать выходные и использовать их "оптимальным образом", подчеркнули в Минтруде.