Сергей Собянин рассказал, как Москва заботится о памятниках архитектуры

Четверть московских памятников архитектуры отреставрировали за последние 13 лет. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в понедельник, 21 октября, в своем Telegram-канале.

Всего в Москве больше восьми тысяч объектов культурного наследия. Ежегодно в работе у специалистов находится порядка 500 памятников архитектуры. С начала этого года завершились работы более чем на 90. Так, работы провели в одном из старейших зданий Арбата, где находится Мемориальная квартира Александра Пушкина. Отреставрированы также фасады дома композитора Алексея Верстовского в Хлебном переулке. В здании Саввинского подворья завершается реставрация фасадов. Специалисты приводят в порядок богатый декор парадных подъездов и возвращают исторический облик интерьерам.

Восстанавливают водоемную башню на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги. Работы ведут по льготной программе "1 рубль за квадратный метр в год".

В Гороховском переулке ведется реставрация фасадов и кровли дома Демидова XVIII–XIX веков. Работы проводятся в том числе и на главном украшении здания — шестиколонном портике. В будущем планируется привести в порядок главный дом городской усадьбы Смирнова — Лопатиной XIX века на улице Бурденко. После завершения работ здание приспособят под административные нужды.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что завершилась реставрация памятника космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. В частности, специалисты очистили стилобат от загрязнений и пятен краски, заменили разрушенные облицовочные блоки и плиты, обработали камни воском.

Тем временем реставрационный центр им. Грабаря, который каждый день спасает и бережно восстанавливает шедевры, раскрыл некоторые свои тайны. Например, редкой красоты портрет епископа Бересневича работы Горовица сильно пострадал от влаги. Реставратор Дина Чаплыгина уже почти год трудится над ним с утра до вечера.