Как "Мажор" изменил жизнь актрисы Карины Разумовской

Карина Разумовская считается одной из самых закрытых отечественных актрис. Она не посещает светские мероприятия и почти не ездит на кинофестивали, не снимается на телевидении и не общается с журналистами. Однако для Федора Бондарчука и его проекта "Кино в деталях" артистка сделала исключение.

Актриса из-за своей внешности и образа постоянно получала предложения сняться в различных мелодрамах, однако однотипные роли не приносили ей удовольствия. Все изменилось, когда на горизонте "замаячил" "Мажор". Разумовская немедленно схватилась за возможность выйти из амплуа страдающих героинь.

"В кино девочке с глупыми глазами давали то роли страдающих от одиночества, то роли матерей — вот это все. И тут, слава богу, появился "Мажор". Это дало мне возможность показать, что я вообще что-то могу делать по-другому", - рассказала Карина.

После выхода на экраны "Мажора" жизнь актрисы сильно изменилась. Героиня Разумовской понравилась зрителям, на нее обрушилась настоящая слава. Ее дуэт с Павлом Прилучным так полюбился аудитории, что пошли слухи, что между актерами есть чувства не только на экране, но и в жизни. В результате любопытные фанаты стали выяснять детали личной жизни Карины. Ей пришлось столкнуться со всеми прелестями и недостатками известности.

Но после третьего сезона Разумовская покинула сериал "Мажор". Причем многим поклонникам было сложно смириться с решением актрисы. А вот предложения режиссеров сниматься в мелодрамах продолжили поступать Карине с завидным постоянством. Но теперь она отказывается от них.

"Лучше я посижу без работы, но не буду сниматься в этом. У меня как раз такая история случилась. Я отказалась от проекта. Согласилась на другой, но он закрылся. И сейчас у меня нет работы", - констатировала Разумовская.