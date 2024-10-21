Госдуму попросили запретить слоган "Я русский" на товарах

Общественное движение "Зов народа" призвало запретить слоган "Я русский" и использовать названий наций на товарах.

Общественники обратились к обратилось к депутатам Госдумы с просьбой подготовить и рассмотреть подобный законопроект. По их мнению, использование словосочетания "Я русский" на контрацептивах, спиртных напитках и средствах личной гигиены наносит ущерб национальной идентичности и порождает негативные ассоциации с нацией.

Такое использование наносит ущерб национальной идентичности и обесценивает государственные символы", - говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).

Ранее движение "Ветераны России" попросили Роспатент отказать певцу SHAMAN в регистрации знака "Я русский". Использование этого выражения в бизнес-целях недопустимо. Патриотизм - это не маркетинговый инструмент, национальная идентичность не должна быть использована для получения прибыли, отметили общественники.

Две недели назад певец SHAMAN (Ярослав Дронов) подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский". Он сделал этого для того, чтобы защитить свою репутацию и бренд, которым стала его песня "Я русский". Согласно перечню товаров и услуг, артист под названием "Я русский" может выпускать алкогольную продукцию, парфюмерию и косметику.