Евросоюз после завершения конфликта на Украине может рассмотреть вопрос отправки туда миротворцев. Ткое заявление сделал в понедельник, 21 октября, некий депутат Европарламента на условиях анонимности.

Европарламентарий заявил в комментарии изданию Politico, что вопрос "европейских миротворцев на Украине будет поднят". Он предположил, что эта тема может быть рассмотрена после окончания конфликта на Украине.

Разговоры о возможности отправки западного миротворческого контингента на Украину периодически велись с начала российской специальной военной операции. В частности, высказывалась мысль о том, что миротворцы НАТО могли бы помочь киевскому режиму.

Однако зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что "ввести свои "миротворческие" войска на Украину с автоматами и на танках, в каких-нибудь синих касках с желтыми звездами" не получится — такой контингент станет законной целью для российских военных.

Словакия, которая выступила против поставок Киеву вооружений и военной техники, сочла, что помощь украинскому народу должна быть исключительно гуманитарной, а Брюсселю надлежит отказаться от военной поддержки ВСУ и превратиться в "миротворца", полагают в Братиславе.