Проблемы в семье Булановой: молодой муж певицы в долгах как в шелках

Молодой супруг Татьяны Булановой, который младше нее на 19 лет, не платит налоги за свой бизнес и не выполняет обязательства по кредитам, выяснили журналисты. В частности, еще в апреле Валерий Руднев был должен 8,9 миллиона рублей. Информация об этом была опубликована на сайте судебных приставов. Сейчас сумма выросла. Кроме этого, у мужа Булановой есть еще и два штрафа в ГИБДД.

Еще Рудневым заинтересовались в налоговой. Напомним, что молодой супруг Татьяны Булановой предприниматель, у него есть несколько бизнесов. По данным "КП", он до сих пор не выплатил налоги за свою деятельность и теперь должен 805 тысяч рублей. Его компания занимается точками питания в Петербурге. Кстати, некоторое время назад Татьяне Булановой Руднев подарил ресторан в Северной столице. Что касается другого бизнеса, то он под угрозой закрытия.

Ранее Татьяна Буланова рассказывала, что выплачивает кредит и экономит на одежде и такси. Певица дала понять, что не расточительна. Например, она не переплачивает за концертные костюмы.