Американские политики перед выборами делают много горячих заявлений. На это в понедельник, 21 октября, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать утверждение кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он якобы угрожал российскому лидеру Владимиру Путину нанести удар по центру Москвы.

Песков отметил, что "сейчас звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений в США в рамках избирательной кампании, особенно на ее финальной стадии".

При этом пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Москва заняла "очень ответственную позицию в плане не придания публичности разговоров, которые ведутся на высшем уровне", хотя "целый ряд лидеров такой позиции не придерживаются и информационную гигиену в данном случае не соблюдают", сообщает ТАСС.

Дональд Трамп уже не раз делал громкие заявления о конфликте на Украине, то обещая завершить его в течение суток, то уверяя, что спецоперации России удалось бы избежать, если бы он остался в Овальном кабинете. При этом американский политик продолжает уверять в своих прекрасных отношениях с Владимиром Путиным.

Также Трамп заявил, что третья мировая война может начаться в ближайшие несколько месяцев из-за безрассудной политики правительства США. Депутат Госдумы, политолог Михаил Делягин подчеркивал, что эта тема — главный козырь республиканца.