Сотрудничество России и КНДР не направлено против других стран, поэтому не должно вызывать обеспокоенность. Такое заявление сделал в понедельник, 21 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политик прокомментировал решение Южной Кореи вызвать российского посла — как писали местные СМИ, это было связано с появлением сообщений о том, что военные Северной Кореи якобы участвуют в спецоперации на стороне ВС России.

Песков подчеркнул, что КНДР является близким соседом и партнером России, а потому "мы развиваем наши отношения во всех областях, и это наше суверенное право".

Что касается слухов о якобы нахождении военных КНДР в России, Песков отметил, что появляется много противоречивой информации: сначала "южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниями", сообщает ТАСС.

Ранее член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет отмечал, что утверждение главы киевского режима Владимира Зеленского о включении Северной Кореи в украинский конфликт — это страшилка для западных стран, чтобы выманить у них больше денег "по уже накатанной схеме".

В июне, когда российский лидер Владимир Путин приезжал в Пхеньян, глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о полной поддержке России в проведении спецоперации на Украине. Политик подчеркивал, что таким способом Россия защищает свой суверенитет, территориальную целостность и безопасность.