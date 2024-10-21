"Извините, я буду угрожать": в Петербурге задержали вежливого налетчика

В Санкт-Петербурге задержали молодого человека, напавшего с ножом на продавщицу сетевого магазина.

Инцидент произошел на Гороховой улице в центре города. Грабитель зашел в магазин в одиннадцатом часу вечера и со словами "девушка, извините, я буду угрожать", схватил 37-летнюю продавщицу за шею, пишет "Фонтанка". Злоумышленник нанес ей порезы, забрал выручку и скрылся.

Подозреваемого задержали ближе к полуночи в пекарне на набережной реки Мойки. Им оказался 23-летний повар из ЯНАО.

Возбуждено уголовное дело о разбое. В родном регионе молодого человека дважды привлекали за кражи. Продавщица обратилась за медицинской помощью.