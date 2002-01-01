"Советовалась с врачами, с психологами, педагогами": 55-летняя Анастасия Мельникова рассказала о рождении ребенка

В 2002 году актриса Анастасия Мельникова стала матерью. У нее родилась дочь Мария. Сейчас ей уже 22 года. В отношениях актрисы и ее единственной наследницы царит полная идиллия. Но лишь сейчас в интервью Анастасия Мельникова рассказала, что, несмотря на долгую подготовку, совершенно не знала, что делать с новорожденной крохой.

"Я долго готовилась к рождению Маши, советовалась с врачами, с психологами, педагогами. А когда она родилась, я совершенно растерялась и сказала своей маме: "А что мне делать? Я вроде все знаю в теории, а как ее растить в реальной жизни, на практике?" И моя мама сказала, на мой взгляд, абсолютно правильную вещь: "Ты просто люби ее, а дальше сердце подскажет", - рассказала 55-летняя Мельникова.

Актриса убеждена, что к каждому ребенку нужен индивидуальный подход. По словам Анастасии, она всегда исходила из интересов ребенка и того, что ему реально необходимо.

"В воспитании нельзя назвать правила, одинаковые для всех. Наверное, надо не бояться учиться и не надо считать, что ты всегда и во всем прав. А нужно чутко и внимательно относиться к своему ребенку", - заключила актриса в беседе с "Миром новостей".