ФСБ изъяла у подпольных добытчиков золото на 300 млн рублей

Федеральная служба безопасности изъяла 41 кг самородков и слитков золота на 300 миллионов рублей у группы подпольных уральских золотодобытчиков. Об этом в понедельник, 21 октября, рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как уточнило ведомство, в Челябинской области задержаны участники межрегиональной преступной группы, специализировавшейся на незаконной добыче самородного золота. Добытый незаконным путем драгметалл сбывали в Екатеринбурге.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере, статья предусматривает принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает ТАСС.

В июле сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности в Дагестане сорвали попытку вывезти из России груз золота и украшений. Контрабандиста задержали в аэропорту Махачкалы, он пытался вывезти 54 слитка золота и украшения на 142 миллиона рублей.

В январе в столичном аэропорту Домодедово задержали австралийца с часами за 8 миллионов рублей — он пытался пройти "зеленым" коридором с незадекларированным швейцарским хронометром Audemars Piguet. Объем неуплаченных таможенных платежей превысил 2 миллиона рублей.