В Госдуме предложили новую налоговую льготу для россиян

На рассмотрение Госдумы внесут поправки, предлагающие снизить с пяти до трех лет минимальный срок владения квартирой, после которого можно не уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с дохода от ее продажи.

Как отметил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в ряде случае можно даже снизить этот срок до двух лет — если недвижимое имущество получено от личного фонда, в результате приватизации, в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.

Если право собственности было получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи, отменить обязанность уплаты НДФЛ предлагается уже через год (сейчас — через три года), сообщает ТАСС.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что налоговая система в России должна не только обеспечивать ресурсами бюджет, но и сокращать неравенство в обществе и в социально-экономическом развитии регионов.

Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова рассказала, что власти работают над поощрением россиян за долгий брак. Для крепких семей могут ввести налоговые вычеты, величина которых может зависеть от количества совместно прожитых лет.