Путин встретился в Кремле с президентом ОАЭ

Владимир Путин сегодня провёл переговоры с президентом Объединённых Арабских Эмиратов. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян находится в Москве с официальным визитом.

Встреча с участием представительных делегаций прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Лидеры обсудили все основные темы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на мировой арене.

Владимир Путин отметил трёхкратный рост товарооборота между нашими странами. И обратил внимание на общие подходы к решению международных конфликтов.