В Москве стартовал международный форум "Волонтеры Победы"

В Москве открылся международный форум волонтёров Победы. Мероприятие объединяет сотни участников из всех регионов, а также из других стран.

На торжественной церемонии - ровно за 200 дней до 9 мая - дали старт регистрации в волонтёрский корпус. К 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне запланированы также просветительские мероприятия, выступления почётных гостей и встречи с участниками спецоперации.

"Сегодня мы проводим международный форум "Волонтёры Победы". В особенное для нашей страны время, время проведения СВО. И, наверное, в этот период важно понимать, насколько необходимо нам быть едиными и как важно поддерживать друг друга", - рассказала Ольга Занко, председатель Центрального штаба общественного движения "Волонтёры Победы", депутат Государственной Думы.