Собянин дал старт проходке тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро

В понедельник Сергей Собянин дал старт проходке перегонного тоннеля от станции "Бульвар Генерала Карбышева" до "Серебряного бора". Десятиметровому щиту-гиганту "Лилии" предстоит пройти 85 метров через непростой подземный рельеф. Сколько времени займут работы?

Десятиметровый тоннеллепроходческий щит - гигант "Лилия" - собирается в новый путь. Позади - работа на Некрасовской линии, БКЛ и вот новая задача - прокладывание перегонных тоннелей на новой линии метро. Задача - продолжить два пути от станции "Генерала Карбышева" до станции "Серебряный бор".

"Продолжаем активно строить новую ветку метро Москвы - Рублево-Архангельскую. Приступаем к активной работе на третьем участке этой ветки - запускаем десятиметровый щит от "Генерала Карбышева" до "Серебряного бора". Сама станция очень востребованная на момент пуска, здесь будет объем пассажиропотока больше 24 000. Кроме того, в этом районе реализуется большая программа реновации, что, конечно, ещё более актуально", - отметил Сергей Собянин.

Тоннелепроходческий щит - настоящий гигант массой 1450 тонн. Скорость проходки в зависимости от горно-геологических условий от 250 до 350 метров в месяц. Из-за больших габаритов его по частям спускали под землю и на месте собирали. Мэр Москвы дал сегодня начало работам по проходке тоннелей.

Протяженность Рублёво-Архангельской линии - 22 с половиной километра. На ней 10 станций - от Москва-Сити до Рублёво-Архангельского за МКАД. Пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филёвскую, Арбатско-Покровскую и БКЛ. В перспективе линию дополнят ещё на пять километров - появятся станции "Красногорск" и "Изумрудные холмы". Ожидается, что открытие Рублёво-Архангельской линии улучшит транспортное обслуживание около миллиона москвичей. "Лилии" предстоит пройти 850 метров, на что потребуется примерно 5 месяцев. Причем, если от станции "Народное ополчение" до "Генерала Карбышева" идут два шестиметровых щита, то дальше до станции "Строгино" начинается двухпутный тоннель.

"Здесь был запроектирован тоннель 10-метрового диаметра в связи с большой плотностью городской застройки. Данный метод позволяет в одном тоннеле использовать два пути, не строить вентиляционные шахты, водоотливные установки и другие стволы на поверхности", - пояснил Анатолий Гришин, главный механик компании-подрядчика.

Непростой подземный рельеф метростроителями изучен в деталях. Под землёй щит пройдет под улицами генерала Глаголева, Паршина и Живописной.

Открытие новой Рублёво-Архангельской линии метро позволит создать новые варианты маршрутов поездок по городу и улучшит транспортную доступность жителям семи районов Москвы.