"Воронья ОПГ" держит в страхе жителей дома в Люберцах

Вороны атакуют один из жилых комплексов в Люберцах. С крыши дома они кидают камни, метя в припаркованные машины. Рядом детская площадка и жители боятся, что "прилететь" может и детям. Почему птицы так себя ведут и можно ли заставить их прекратить хулиганство?

Сейчас, в основном, прилетает на машины. С недавних пор для жителей многоквартирного дома в Люберцах настало время собирать камни и подсчитывать убытки. Разбитые лобовые стекла, вмятины на крышах и содранная краска, ущерб в сотни тысяч рублей. Причем, подозреваемые уже давно известны, вот только ни поймать, ни обезвредить их не получается.

Развлекаются они регулярно уже на протяжении нескольких месяцев. "Воронья ОПГ" держит в страхе всю округу. По подсчетам местных жителей, пострадала уже каждая третья машина во дворе. И это не самое опасное.

Несмотря на то, что осень - это грибной сезон, жители этого многоквартирного дома в Люберцах, могут похвастаться совсем другим урожаем. Например, каждый день с детской площадки собирать упавшие подарки с неба. Жильцы многоэтажки не раз обращались в управляющую кампанию и к застройщику с просьбой о помощи. Даже готовы были за свои деньги накрыть камни сеткой-рабицей. Но ответ оказался очень неожиданным.

"Управляющая кампания сообщила, что доступ на крышу они нам не предоставят, что, если мы что-то предпримем на крыше, чтобы спасти наши головы, они это все демонтируют", - рассказала Алина, местная жительница.

Убрать камни с крыши вообще нельзя. Как объясняют строители, она выполняет сразу несколько функций: служит балластом, прижимающим кровельное покрытие, обеспечивает звукоизоляцию и уберегает от пожаров. Орнитологи в свою очередь подобное поведение ворон объясняют развитым интеллектом, игривым настроением и стадным чувством.

"Сейчас осень, подросли эти сеголетки, которые вывелись в этом году. Они уже превращаются в молодых, сильных, здоровых птиц. Энергия прет. Они развлекаются, тем беспокойством, той реакцией, которую мы даем на эти выходки", - пояснил Вадим Мишин, основатель проекта "Орнитарий".

Бороться с пернатым ОПГ гуманными методами можно, считают специалисты. Для этого существует несколько видов отпугивателей.

"Биоакустические приборы, которые транслируют сигнал тревоги и бедствия ворон, оружейные выстрелы, звуки хищных птиц. Применяются также противоприсадные шипы. И используются лазерные отпугиватели - бывают как стационарные, бывают еще ручные", - отметил Сергей Куртицкий, менеджер компании-поставщика оборудования для отпугивания птиц.

Но приборы эти дорогостоящие. Кто должен за них платить - вопрос. И в любом случае, управляющая компания должна дать разрешение на их установку. Сейчас пострадавшие начали собирать подписи с требованием убрать с крыши камни и продолжают писать заявления в полицию.