Московские ярмарки с начала года посетили более 5 млн человек

Более 5 миллионов горожан посетили московские ярмарки с начала года, там они купили 6 с половиной тонн фермерской продукции. Самым большим спросом пользуются овощи и фрукты из регионов.

Каждый день весь товар проходит тщательную проверку в передвижной лаборатории, так что качество гарантировано. В общей сложности в столице сейчас работает 56 павильонов. Этой осенью часть из них оформили в новом едином стиле, напоминающем о природе.

Кроме того, половина торговых точек теперь открыта не только по выходным, но и в будние дни, причем круглый год.

"Раньше мы мерзли, было холодно. Приезжали, как-то старалась, чтобы товар не замерз, греть его. Сейчас все благоустроено, тепло, для покупателей и для продавцов. Для нас вообще очень хорошо. Спасибо большое, кто это придумал. Сейчас люди начинают привыкать, уже привыкли и людей достаточно много", - говорит фермер Евгений Елисеев.