Гурцкая построила на могиле мужа дворец

Диана Гурцкая и Петр Кучеренко считались одной из самых красивых и крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. У них есть сын Константин. Однако в мае 2023 года жизнь певицы разделилась на "до" и "после" - умер ее муж Петр Кучеренко.

Мужчина возвращался из рабочей поездки на Кубу. Прямо в салоне самолета Кучеренко стало плохо. Воздушное судно экстренно посадили, но спасти мужчину не смогли. Для семьи это известие стало ударом. Диана настолько погрузилась в горе и траур, что отказалась выходить в свет, снялась с песенного конкурса, который шел на телевидении, и ушла в тень.

Однако прошло полтора года, певица снова стала вести светскую жизнь, выступать, давать интервью, сниматься. Диана не скрывает, что нашла утешение в сыне Константине, который ее поддерживает.

А сейчас стало известно, что на могиле Петра Кучеренко, что на Троекуровском кладбище в Москве, появился памятник, который, по мнению комментаторов в Сети, больше похож на дворец. Монумент выполнен из светлого камня и представляет собой стену и колонны, соединенные поверху антаблементом.