Уникальный экспонат: В Москве восстановили берлинский метровагон

Ценные породы дерева, бронза и кожа! В столице заканчивают реставрацию вагона метро 27-го года - единственного в мире в подобной модификации, который сохранился. Теперь раритет станет одним из самых интересных экспонатов Музея транспорта.

Этот метровагон скоро отметит свой вековой юбилей. В нём еще появятся поручни и кабина машиниста, но здесь уже сейчас захватывает дух от каждой детали. Стены - из ценных пород дерева, ручки - из хромированной бронзы, светильники - из давно забытого дымчатого стекла. Восстанавливали их по единственному сохранившемуся экземпляру.

"У него очень теплый свет. Фонарь откидывается - обычная лампочка накаливания. Очень легко менять лампочки!" – говорит Вячеслав Курицын, руководитель управления учета и хранения Музея транспорта Москвы.

Сиденья тоже непривычные для современной подземки. Да, они такие же удобные, но материал - натуральный. Во время реставрации открылись удивительные детали. Давно известно, что этот вагон был частью Берлинского метрополитена. Во время Второй мировой, как и многие его собратья, оказался в затопленном тоннеле. В 45-м был перевезён в Москву и служил верой и правдой столичному метрополитену - очень долго. До конца 60-х был на ходу, потом использовался под хозяйственные нужды. Причем его эксплуатировали настолько бережно, что реставраторы смогли восстановить первоначальный вид вагона.

"Обнаружили остатки тех самых оригинальных деревянных панелей. Обнаружили места под плакаты. И даже сами плакаты и схемы Берлинского метро!" – говорит Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы.

Десятки специалистов работали в архивах, изучали старые снимки и чертежи. Искали подходящие материалы и мастеров, способных отлить утраченные детали . Благодаря помощи коллег из Санкт-Петербурга восстановили подвагонные тележки . Удалось воссоздать даже форточки

Предстоит еще немало работы. Не зря этот метровагон стал первым экспонатом, который доставляли в Музей транспорта по земле и по воздуху. Теперь хотят довести до совершенства. Услышать захватывающую историю и увидеть этот метровагон можно будет в постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы, которая откроется в гараже Константина Мельникова.