Группировка "Север" ВС России отразила контратаку украинских войск в районе Новоивановки в Курской области, противник потерял до 15 человек, также уничтожены танк и две бронемашины. Об этом в понедельник, 21 октября, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, российские войска за сутки нанесли поражение формированиям 12 украинских бригад, продолжив наносить поражения скоплениям живой силы и техники ВСУ в Курской области, а также их резервам и районам сосредоточения в Сумской области.

Всего за время боевых действий на курском направлении с начала августа потери Вооруженных сил Украины достигли 25 420 человек, уничтожено 169 танков противника.

Ранее сообщалось, что участник специальной военной операции из Перми чудом спасся от гибели благодаря паспорту гражданина Российской Федерации. Документ задержал осколок вражеского боеприпаса.

Между тем шеф Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с неожиданным визитом. The Wall Street Journal отмечает, что в ходе этой поездки политик не объявит о новой военной помощи киевскому режиму и не даст разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.