Опрос показал, как россияне относятся к запрету пропаганды чайлдфри

В российском обществе нет консенсуса по вопросу штрафов за пропаганду идей чайлдфри. Среду участников опроса, проведенного на эту тему Всероссийским центром изучения общественного мнения, 44% высказались за наказание, а 48% выступили против такой инициативы.

Как уточняется на официальном сайте ВЦИОМ, 41% опрошенных убеждены, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри не принесет ни пользы, ни вреда обществу.

55% респондентов полагают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри никак не повлияет на рождаемость в стране. При этом 24% выступили в поддержку поправок о наказании за пропаганду чайлдфри, полагая, что такие меры повысят рождаемость.

Социологи отмечают глубокий поколенческий разрыв во взглядах на пропаганду чайлдфри: молодежь преимущественно отвергает штрафы, тогда как старшее поколение склонно поддерживать ограничения. Россияне без детей значительно чаще выступают против штрафов, при этом между мужчинами и женщинами особой разницы во взглядах нет.

Ранее председатели обеих палат российского парламента заверили, что власти не собираются наказывать россиянок за личное нежелание рожать детей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в частности, заявил, что "решение, рожать детей или нет, принимать женщине", равно как и о том, "с кем она хочет посоветоваться об этом".

Вместе с тем в обществе зазвучали предложения вернуть советскую практику налогообложения бездетных граждан. Актриса Яна Поплавская, комментируя идею налога на бездетность, заявила, что это "настоящий экстремизм против детства".