Студентка, бросившая дочь в туалете Антальи, хочет вернуть ее

Россиянка Екатерина Бурнашкина, оставившая новорожденную дочь в туалете турецкой Антальи, хочет забрать ребенка и вернуться в Россию.

О планах студентки рассказала местная газета Milliyet со ссылкой на адвоката семьи. Сейчас жизнеустройством девочки занимается подмосковная опека. Возможно, воспитанием малышки станет дедушка, пишет газета "Аргументы и Факты".

"Очень хочется, чтобы девочка осталась в кровной семье, с родственниками", - заявила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Екатерину и ее мать задержали 13 октября в аэропорту турецкой Антальи при прохождении паспортного контроля буквально через несколько минут после экстремальных родов – Екатерина родила в кабинке туалета. Новорожденную девочку обнаружила уборщица аэропорта и передала врачам.

После осмотра медиками, девушку направили на допрос. Она сообщила, что якобы не знала о своей беременности. Ее мать утверждает, что дочка "всегда пышной", поэтому не заметила ее округлившегося живота. Возбуждено уголовное дело, Екатерина и ее мать арестованы.

Новорожденная находится в больнице, ее здоровью ничего не угрожает. Малышке выдали российское свидетельство о рождении.