Путин поздравил Кыонга с избранием президентом Вьетнама

Российский лидер Владимир Путин направил поздравлению Лыонг Кыонгу с избранием президентом Вьетнама. Соответствующее решение в понедельник, 21 октября, приняло Национальное собрание (однопалатный парламент) Вьетнама.

Лыонг Кыонг до избрания являлся постоянным членом секретариата Центрального комитета правящей Коммунистической партии, он носит воинское звание генерала.

Поздравляя Кыонга, Путин подчеркнул, что отношения России и Вьетнама развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Российский лидер выразил надежду на то, что работа Кыонга в качестве президента Вьетнама поможет дальнейшему развитию сотрудничества двух государств, сообщает пресс-служба Кремля.

В сентябре Владимир Путин принял находящегося с рабочим визитом в России председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана и выразил руководству страны соболезнования в связи с последствиями разрушительного тайфуна.

Москва уже подчеркивала, что твердо настроена на дальнейшее укрепление стратегического партнерства двух стран и высоко ценит отношения с Ханоем.