Основная проблема киевского режима заключается не в вооружении, а в нехватке людей — никто не хочет вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 21 октября, заявили в украинском Министерстве обороны.

Как пишет El Pais со ссылкой на оборонное ведомство, "бригады заявляют нам, что не могут провести ротацию, что они истощены", однако заменять погибших и раненых некем: "Никто не хочет идти в армию". Собеседник издания признал, что "в скором времени не будет людей, чтобы воевать".

Ранее в российском Министерстве обороны рассказали, что только лишь на курском направлении с начала августа украинская армия потеряла 25 420 человек, при этом уничтожено 169 танков противника.

Украинский министр обороны Рустем Умеров признал, что киевский режим обсуждает с Соединенными Штатами снижение возраста мобилизации. При этом он заверил, что американские партнеры не давят на киевский режим, а всего лишь "хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25".