Дубайский шоколад довел россиянку до скорой помощи

Девушка решила попробовать так называемый дубайский шоколад, слава о котором стремительно распространяется в России. Однако спустя буквально час после того, как съела несколько долек, россиянка почувствовала себя плохо. У нее начался зуд в области рта, но она не придала этому большое значение. Но затем ситуация стала стремительно ухудшаться: у девушки возникли приступ удушья, кашель и зуд по всему телу, а веки отекли, и она стала терять сознание, передает телеграм-канал SHOT.

Тут на помощь девушке пришла родственница. Она вызвала скорую помощь. Медики быстро приехали и поставили уколы с антигистаминными препаратами. Спустя время пациентке стало лучше. Теперь она уверена, что причина такой реакции организма — фисташковая паста в составе десерта, которая очень аллергенна.

Мало кто знает, что у разрекламированного дубайского шоколада множество противопоказаний. Сладость не рекомендуется употреблять людям с аллергией, диабетом, ожирением и имеющим избыточную массу тела. Продукт содержит в себе шоколад, орехи, фисташковую пасту и тесто катаифи.