Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Овны

Сегодня отличный день для страхования, обращения к нотариусам, поиска выгодных банковских продуктов. Благополучно сложится и контакт с госорганами.

Тельцы

Романтические отношения, начатые сегодня или в ближайшие дни, будут крепкими. Это же касается дружеских связей и отношений в группе, коллективе.

Близнецы

Все действия, направленные сегодня на профессиональный рост, принесут Близнецам преимущества. Вы будете еще долгие годы ощущать их результаты.

Раки

Размышляете о получении второго высшего образования или прохождении курсов? Займитесь этим сегодня: интуиция поможет сделать верный выбор.

Львы

Если планируете переезд, покупку, продажу или аренду недвижимости, сегодня стоит активизировать свои поиски. Есть шанс найти оптимальные варианты.

Девы

Сегодня друзья сыграют важную роль, даже те, с которыми вы общаетесь только в интернете. Возможны новые идеи, которые будут взаимовыгодны.

Весы

Если вы думаете над тем, чтобы обсудить повышение зарплаты с руководством, сегодня подходящий день для подготовки. Подумайте, с чем вы пойдете к боссу.

Скорпионы

Меркурий в вашем знаке установил прочную связь с Сатурном. Вы сможете сделать то же самое, перенеся на бумагу свои планы, цели, обещания, контракты.

Стрельцы

Супер день для создания семейных оберегов или проведения домашних ритуалов. Если тема вам не близка, можно заняться созданием генеалогического древа.

Козероги

У вас есть шанс найти достойную работу или пойти на повышение в карьере. Отнеситесь к этому серьезно, так как пересмотреть условия будет невозможно.

Водолеи

Союзы, как деловые, так и дружеские, возникшие сегодня, будут прочными, хотя и скучноватыми. Также это хороший день для заключения любых договоров.

Рыбы

Сатурн в Рыбах ставит печать основательности на все, что пожелаете. Можно создавать и подписывать документы, а вот насчет обещаний будьте осторожны!