Иноагенту Роднянскому* заочно дали 8,5 года колонии за фейки о ВС России

Басманный суд Москвы в понедельник, 21 октября, заочно приговорил продюсера Александра Роднянского*, признанного иностранным агентом, к 8,5 года колонии общего режима за распространение недостоверных сведений о российской армии.

Роднянский* осужден по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса России (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти).

Подсудимому также запрещено в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы, а на его имущество наложен обеспечительный арест, сообщает ТАСС.

Еще в октябре 2022 года Министерство юстиции России признало Роднянского* иностранным агентом, поскольку он фактически осуществлял политическую деятельность при наличии иностранного финансирования.

Источники утверждали, что Роднянский* использовал личное знакомство с главой киевского режима Владимиром Зеленским и выступал в качестве посредника при установлении связи между Киевом и представителями миллиардера Романа Абрамовича — ему приписывали попытки организации переговоров между Россией и Украиной.

* внесен в реестр лиц, признанных иностранными агентами