Подруга рассказала о состоянии Успенской после скандальных откровений Плаксиной

В начале октября Татьяна Плаксина пропала. Об этом на всю страну объявила Любовь Успенская. Вскоре наследница артистки нашлась в Израиле. Зачем она туда отправилась и что там делала, до сих пор неизвестно.

На днях единственная дочь королевы шансона дала интервью в программе "Ты не поверишь!", в котором пожаловалась на жизнь с Любовью Успенской. Якобы за ней все время следили помощники певицы и заставляли принимать успокаивающие препараты. Также Плаксину будто бы вынуждали выступать, исполнять песни и делать все так, как скажет мама.

Кроме того, Татьяна сообщила, что в больнице, где она проходила реабилитацию от наркозависимости несколько лет назад, ее якобы изнасиловал медбрат. Любовь Успенская, узнав о жутком инциденте, попыталась разобраться с клиникой, но, по словам Плаксиной, мужчина в итоге не понес никакого наказания.

Пока Любовь Успенская не прокомментировала скандальные откровения дочери. За нее это сделала адвокат, подруга Елена Сенина. Для начала она рассказала о состоянии певицы.

"Она шоке, и еще в каком!" - заявила приятельница Успенской.

Сенина высказала мнение, что Плаксина снова, как и несколько лет назад, дала интервью в состоянии наркотического опьянения.

"Жаль, что регулярно находятся те, кто пользуется болезнью Тани. К сожалению, это цена популярности мамы. Очевидно, что , если Таня смогла добраться до съемочной студии, выйти на связь, то она и могла бы онлайн подать все обращения в правоохранительные органы, если бы в отношении нее совершались преступления", - заявила Сенина "КП".