Глава Пентагона объявил о выделении нового пакета помощи Украине

США выделят Украине новый пакет финансовой помощи.

На боеприпасы, военную технику и вооружение Пентагон даст Киеву 400 миллионов долларов, объявил министр обороны страны Ллойд Остин в ходе своего визита в украинскую столицу.

"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать эту поддержку Украины", - сообщил американский чиновник.

Ранее сообщалось, что Остин прибыл на Украину с необъявленным визитом. Издание The Wall Street Journal писало, что в ходе этой поездки шеф Пентагона не объявит о новой военной помощи киевскому режиму и не даст разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

По данным американских СМИ, поездка обусловлена военными успехами ВС России, а также грядущими выборами в США, которые могут поставить под вопрос дальнейшее оказание помощи Украине.