Медведев рассказал, что произошло бы в случае удара США по Москве

Бывший президент США Дональд Трамп вопреки собственным утверждениям "вообще как шелковый на переговорах". Об этом в понедельник, 21 октября, рассказал зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Как написал политик в соцсети X, комментируя утверждение Трампа о том, что он якобы угрожал российскому лидеру Владимиру Путину ударом по центру Москвы, республиканца "занесло". Медведев также подчеркнул, что "на такие слова есть только один ответ: ваш чертов Вашингтон тоже подвергнется удару".

Он также подколол Трампа, постоянно уверяющего в прекрасных отношениях с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что "наши отношения с ним довольно теплые".

Ранее в Кремле, комментируя высказывания Дональда Трампа, попеняли на то, что многие политики "информационную гигиену в данном случае не соблюдают". Однако российская сторона демонстрирует ответственный подход и не разглашает содержание приватных бесед.

При этом заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков отмечал, что утверждения американских властей о готовности к обсуждениям с Москвой вопроса сокращения ядерного потенциала — это попытка одурачить мировое большинство.