На Западе оценили планы Путина "разгромить доминирование доллара"

Президент России Владимир Путин на предстоящем саммите БРИКС в Казани намеревается придать объединению дополнительный вес, призвав его построить новую глобальную систему финансовых платежей. К такому выводу пришли на Западе.

Как пишет The Economist, российский лидер хочет нанести удар по доминированию США в мировой финансовой системе. Общая платежная система БРИКС позволила бы проводить экономические операции без зависимости от "тех, кто решил использовать доллар и евро в качестве оружия".

Предполагается, что БРИКС будет ориентироваться на mBridge — международную платежную систему, которая частично управляется "бастионом западного порядка" Банком международных расчетов.

В конечном счете это поможет России и дружественным ей странам "разгромить доминирование доллара", отмечает издание.

4 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил меры по формированию системы международных расчетов. Как подчеркнул российский лидер, в современных условиях этот вопрос является серьезной задачей и вызовом для России.

Посол Ирана в России Казем Джалали отмечал, что Тегеран и Москва находятся в начале пути по созданию единой валюты БРИКС. Главы других стран-членов БРИКС тоже согласны с этим проектом, хотя это еще не значит, что он будет реализован в краткосрочной перспективе.