Россия выступила против включения в Совбез ООН новых стран Запада

Россия против расширения Совета Безопасности ООН за счет увеличения числа западных стран. Их в Совбезе и так слишком много, считает постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Российский дипломат напомнил, что призывы к реформе Совета безопасности появились не вчера - задача адаптировать СБ к современным реалиям назрела давно. Переговоры по этому вопросу идут, по ряду аспектов мнения сторон по-прежнему продолжают диаметрально различаться. Небензя отметил, что это касается и количества членов Совета, и срока их пребывания в органе, и других параметров работы СБ.

По словам российского постреда, сходятся переговорные группы, пожалуй, лишь в одном: в необходимости исправления исторической несправедливости в отношении Африки и в целом развивающихся государств. Небензя подчеркнул, что их доля в СБ должна увеличиться – а вот дальнейшее увеличение числа представителей Запада в составе Совета невозможно. Российский дипломат заметил в интервью агентству ТАСС, что они в СБ и так "перепредставлены",