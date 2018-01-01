Сергей Шнуров развелся с четвертой женой

Сегодня, 21 октября, стало известно, что Сергей Шнуров официально развелся с четвертой женой Ольгой Абрамовой. Заседание прошло в мировом суде. Представитель артиста сообщил, что процесс обойдется без дележки имущества и детей. Пару официально развели, через месяц решение вступит в силу. Ни Сергей, ни Ольга на заседание не явились, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что Сергей Шнуров женился на Ольге Абрамовой в 2018 году, причем сделал это в рамках строгой конфиденциальности. В 2021 году Ольга родила Сергею сына, а через год появился еще один общий ребенок, причем до сих пор неизвестно ни какого он пола ни как зовут.

В Сети ходят самые разные разговоры о разводе Шнурова и Абрамовой. Говорят, что якобы из-за излишней инициативы Ольги дела группировки "Ленинград" сильно пошатнулись. Будто бы Абрамова, фактически взяв на себя все дела команды, развалила "Ленинград".

Кстати, недавно стало известно, что Сергей Шнуров снизил ценник на корпоративы. Теперь группировка готова развлекать зрителей за 200 тысяч долларов (примерно 18,5 миллионов рублей). Примечателен райдер группы. От алкоголя артист и его команда отказались и теперь просят чай, соки, мясную и сырную тарелки, а еще банку варенья. Кроме того в каждой гримерке запрещено курить и должны стоять аромасвечи "хорошего качества".