Визит короля Карла III и его жены Камиллы в Австралию закончился скандалом

Британский король Карл III и его супруга Камилла Паркер-Боулз прибыли с официальным визитом в Австралию. Пару тепло встретили в Сиднее возле церкви Святого Томаса. Сделав пару визитов, Карл III и Камилла отправились в Канберру. И вот тут не обошлось без скандала.

После речи британского короля сенатор Лидия Торп назвала Карла III сторонником геноцида против коренного народов.

"Вы совершили геноцид против нашего народа. Вернита нам нашу землю. Верните то, что вы у нас украли, - наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ. Вы не наш король, вам здесь не рады... Вы разрушили нашу землю!" - выкрикнула сенатор Торп из зала.

Лидию в итоге вывели из зала. Карл III и Камилла никак не отреагировали на происшествие, сообщает издание The Australian.