Евроинтеграция расколола молдавское общество. На вчерашнем референдуме за вступление в ЕС избиратели практически поровну высказались "за" и "против". Перевес сторонников этого процесса на уровне статистической погрешности. Прошедшие в этот же день президентские выборы не выявили победителя. В стране предстоит второй тур, в который вышли действующий глава государства Майя Санду и бывший генпрокурор Молдавии Гагаузии Александр Стояногло. При этом обе стороны говорят о нарушениях в ходе голосования.

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