Продвижение России к западным границам Украины не остановит никакая помощь западных стран. Ничто не в силах переломить ход событий, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке.

Журналист отметил, комментируя очередной пакет помощи Киеву от США, что все это не ново. И никакие поставки не помешают России и дальше "продвигаться на запад и уничтожать Украину".

В субботу в Минобороны России сообщили, что бойцы группировки войск "Юг" взяли под контроль населенный пункт Зоряное в ДНР. Западная пресса пишет, что ВСУ жалуются на бегство боевиков с позиций из-за нехватки военных и отсутствия ротации.