Населенный пункт Курахово в ДНР, временно находящийся под контролем ВСУ, скоро будет окружен российскими войсками. Об этом пишет испанское издание El Pais со ссылкой на украинских военных.

Газета ссылается на офицера 46-й воздушно-десантной бригады ВСУ, который напомнил журналистам о ситуации с Авдеевкой и Угледаром. Курахово, по его мнению, ожидает та же участь. Самая большая проблема ВСУ в Курахово - нехватка личного состава.

О взятии под контроль Угледара Минобороны заявило 3 октября. В феврале российские силы установили полный контроль над Авдеевкой. Освобождение Угледара дает возможность взять под контроль логистику вокруг Курахово, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он также отмечал, что под контроль перешли многокилометровые подземные укрытия.