Зеленский похвастался созданием "буферной зоны" в Курской области

"Буферная зона" создана на территории Курской области, заявил Владимир Зеленский. Украинский президент написал об этом в Telegram после совещания с силовиками.

По словам Зеленского, вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, создана буферная зона у украинской границы на российской территории. Украинский лидер утверждает, что ВСУ якобы продолжают сохранять позиции на захваченных территориях.

10 октября стало известно, что российские войска начали вторую фазу активных боевых действий по освобождению Курской области. Как сообщил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, ВС России взяли под контроль уже половину ранее занятой ВСУ территории региона. Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа.